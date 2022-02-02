Türkiye Kaymakamlık açıkladı! İzinli sayılacaklar

Kaymakamlık açıkladı! İzinli sayılacaklar

Türkiye

Kaymakamlık açıkladı! İzinli sayılacaklar

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle, Yenice'de çalışan kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli personele bir gün idari izin verildi.

02 Şubat 2022, Çarşamba 22:09 Son Güncelleme:
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Konuya ilişkin Yenice Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada; "Meteorolojik değerlendirmeler sonucunda ilçemizde yoğun kar yağışı beklendiğinden ilçemiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında hamile personellerimiz ile engelli personellerimiz 3 Şubat Perşembe günü (yarın) 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklar nedeniyle vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, trafiğe çıkacakların zincir, takoz, çekme halatı vb. malzemeleri araçlarında bulundurmaları ve dikkatli olmaları gerekmektedir. Ulaşımda aksamalar, buz ve don olayları gibi olumsuzluklara karşı Kış Tedbirleri Genelgesi kapsamında tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarının gerekli tedbirleri alması, aksaklıklara mahal verilmemesi ve teyakkuz halinde olması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

ÇANAKKALE (İHA)

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