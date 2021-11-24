Türkiye Kaymakamlık duyurdu: Giriş çıkışlar yasaklandı! Adana'da 'mavi dil hastalığı' karantinası
  • Haberler
  • Türkiye Haberleri
  • Kaymakamlık duyurdu: Giriş çıkışlar yasaklandı! Adana'da 'mavi dil hastalığı' karantinası

Kaymakamlık duyurdu: Giriş çıkışlar yasaklandı! Adana'da 'mavi dil hastalığı' karantinası

Türkiye

Kaymakamlık duyurdu: Giriş çıkışlar yasaklandı! Adana'da 'mavi dil hastalığı' karantinası

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde iki mahalle, hayvanlarda görülen bulaşıcı mavi dil hastalığı nedeniyle karantinaya alındı. Kaymakamlık, mahallelere hayvan giriş-çıkışının yasaklandığını duyurdu.

24 Kasım 2021, Çarşamba 02:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İlçeye bağlı Asmalı ve Gölova Mahallelerinde, hayvanlarda bulaşıcı olan mavi dil hastalığı görüldü. Yumurtalık Kaymakamlığı, vakaların görüldüğü iki mahalle ile 10 kilometre çevresinde karantina uygulama kararı aldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Asmalı ve Gölovası Mahallesi ve çevresinde hayvanlarda görülen bulaşıcı mavi dil hastalığı nedeni ile karantina kararı alındı. Asmalı ve Gölovası Mahalleleri ile 10 km çevresinde hayvan giriş-çıkışları yasaklandı. Aşılama yapılıyor. Hastalık sinekler tarafından yayılan bulaşıcı bir hayvan hastalığı. Bunun için mahallelerde ilaçlama yapılıyor. Hayvan sahipleri bilgilendirildi" denildi.

ADANA (DHA)

İlgili Haberler
Alkollü şoför kaza yaptı, yol trafiğe kapandıYaşam savaşını kaybetti! 19 gün sonra acı haberi geldi


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Madrid ile Ankara’nın stratejik işbirliği adımı
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Papa Francis Katolik dünyasını sarsıyor…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Farka dikkat
Rauf Tamer
Banu Şen
Şanlıurfa’nın nar bahçesi: Karaköprü
Banu Şen
Şirin Sever
Ben de utandım Boji!
Şirin Sever
Erkut Can
Eliz Amerika uçağına binsin
Erkut Can
Murat Gülderen
KOÇa akıllı saat İKİZLERe gözlük
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bu bir buçuk sene nasıl geçer?
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ayvacık açıklarında 91 kaçak göçmen kurtarıldı