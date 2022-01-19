Türkiye Kaymakamlık duyurdu: Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Kaymakamlık duyurdu: Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Türkiye

Kaymakamlık duyurdu: Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Gürün-Kayseri ve Gürün-Malatya istikameti yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç ulaşımına kapatıldı.

19 Ocak 2022, Çarşamba 18:53 Son Güncelleme:
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Sivas’ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gürün Kaymakamlığı olumsuz hava koşulları nedeniyle bir duyuru yayınladı.

Duyuruda, devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle Gürün-Kayseri ve Gürün-Malatya istikametinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle, sürücülerin yolda kalma ihtimali değerlendirilerek karayolunun araç ulaşımına kapatıldığı bildirildi.

SİVAS (İHA)

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