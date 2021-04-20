Türkiye Kaymakamlık duyurdu! Köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Kaymakamlık duyurdu! Köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Türkiye

Kaymakamlık duyurdu! Köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

20 Nisan 2021, Salı 18:48 Son Güncelleme:
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İnebolu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, İlçe Kaymakamı Selçuk Yosunkaya başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun, Kabalar köyünün 10 gün süreyle karantina altına alınmasını kararlaştırdığı belirtildi.

Açıklamada, köye giriş çıkışlara izin verilmeyerek güvenlik ve sağlık tedbirlerinin alınmasına, kararlara uymayanlar hakkında adli ve idari yaptırım uygulanmasına karar verdiği kaydedildi.

KASTAMONU (AA)

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