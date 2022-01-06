Yöresel yemek düşkünlerinin tadına doyamayacağı kaymaklı kavurmalı bulgur pilavı tarifi evde yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, kaymaklı kavurmalı bulgur pilavı nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet kaymaklı kavurmalı bulgur pilavı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

KAYMAKLI KAVURMALI BULGUR PİLAVI TARİFİ

Kaymaklı kavurmalı bulgur pilavı malzemeler

2 su bardağı Mardin bulguru

1 orta boy doğranmış Karacabey kuru soğanı

1 çay bardağı tel şehriye

3 yemek kaşığı Yozgat manda kaymağı

200 gram Erzurum kavurması

2 su bardağı et suyu

2 su bardağı sıcak su

3 yemek kaşığı Bursa tereyağı

Kaya tuzu

Karabiber

Salata için;

5 er tane közlenmiş kırmızı ve köy biberi

3 diş doğranmış sarımsak

1/2 demet maydanoz

4 yemek kaşığı Kilis hönüsü üzüm sirkesi

3 yemek kaşığı Ayvalık erken hasat zeytinyağı

1 limon suyu

Kaya tuzu

Pul biber

Kuru nane

KAYMAKLI BULGUR PİLAVI YAPILIŞI

Sıcak tencerede tereyağını erittikten sonra kuru soğanı ekleyip renk değiştirince kadar kavurun. Bulguru ilave edip kavurmaya devam edin.

Et suyunu ve sıcak suyu ilave edip pilavınızı pişmeye bırakın.

Başka bir tavada bir kaşık tereyağı ile tel şehriyelerinizi rengi değişene kadar kavurun.

Pilavınız suyunu çektikten sonra ocaktan alın ve kaymağı ilave edip demlenmeye bırakın.

Pilavınız demlendikten sonra karabiber ile harmanlayıp; servis tabağına önce pilavı, üzerine tel şehriyeyi, onun üzerine tavada yağını erittiğiniz kavurmayı koyun.

En üste 1 yemek kaşığı daha kaymak koyup salatayla beraber servis edebilirsiniz.



