Kaymaya hazır mısın? Beyaz zirve seni bekliyor

Türkiye’nin en modern ve iyi kayak merkezleri arasında başı çeken Uludağ, Kartalkaya, Erciyes ve Palandöken’de kayak sezonu başladı. Uçsuz bucaksız beyaz cennette eğlence ve adrenalin eşliğinde kayak yapmak, farklı maceralara yelken açmak ya da kafa dinlemek istiyorsanız, sağlık ve güvenlik önlemleriyle tüm hazırlıklarını yapan, Güvenli Turizm Sertifikası alan kayak otellerini sizin için listeledik.

ERCİYES/KAYSERİ

ÜLKENİN EN EĞLENCELİ KAYAK OTELİ ERCİYES’TE!

Bulutları delen zirvesi ve üzerinden eksik olmayan karla tatilcilere en uzun kayak sezonunu yaşatan Erciyes, bu sezon kış eğlencesinde de zirveye yerleşti. Kayaktan döndüğünde yorulmayanlara en iyi DJ performanslarıyla unutulmaz partiler, Sail Loft ekibinin elinden şahane kokteyller, açık büfe restoranında leziz yemekler ve bistrosu DAS Après’de eğlenceli aktiviteler sunan DAS 3917, Erciyes’in en popüler oteli. Türkiye’nin en organize, toplamda en uzun pist sayısına, en modern altyapısına sahip kayak destinasyonu Erciyes’te unutulmaz bir tatil yaşamak istiyorsanız önerebileceğimiz diğer oteller şöyle: Mirada Del Lago Hotel, Kayı Snow Otel, Magna Hotel, Grand Eras Hotel ve Erciyes Hill Hotel.

ULUDAĞ/BURSA

KAR KALINLIĞI 40 SANTİMETREYE ULAŞTI!

Mesele kış sporları olunca akla ilk gelen ilk rota Türkiye’nin ilk ve en büyük kayak merkezi Uludağ oluyor. Uludağ’ın 1. ve 2. bölgesindeki birbirinden özel otellerin farklı seviyelerde onlarca pisti bulunuyor. İşletmelerden kayak yapmak için her türlü ekipmanı kiralayabilir, telesiyeje binip yükseklerde kurulu kafe ve restoranların şöminesi başında karnınızı doyurup içkinizi yudumlayıp keyfinize keyif katabilirsiniz. Nerede konaklayacağınıza karar veremediyseniz seçimlerimize göz atın: Jura Hotels Kervansaray, Karinna Hotel Uludağ, Ağaoğlu My Mountain, Le Chalet Dağ Evi, Kaya Uludağ, Le Chalet Yazıcı, Alkoçlar Otel, Monte Baia Uludağ, Beceren, Bof Hotel Uludağ ve Oksijen Zone.

KARTALKAYA/BOLU

KÖROĞLU DAĞLARI’NIN ZİRVESİNDE

Bolu sadece gölleriyle değil kayak merkezleriyle de ünlü. Çam ormanları arasında yer alan Kartalkaya son yıllarda açılan yeni otelleri, teleferik ve pistleriyle kış ve kayak turizminde gözbebeği oldu. Kayak ve snowboard pistlerinin uzunluğu 40 kilometre. Zorluk derecesine göre 25’ten fazla piste sahip. Kartalkaya’nın kuzey bölgesinde Dorukkaya Resort, Kaya Palazzo ve Golden Key otelleri yer alıyor.

Drop Lounge’da gündüz kahve ve öğle yemeği keyfi yapabilir, kayak sonrası sıcak şarabınızı içip geceleri canlı DJ performansları ile dans edebilirsiniz. Eğlenceli parkurlar sunan bölge kar parkı, maceraseverler ve snowboard yapanlar için çok keyifli bir merkez. Güney bölgesindeki Grand Kartal Otel ve Kartal Otel de kayak pistlerinin uzunluğuyla tercih ediliyor. Köroğlu Dağları’nın zirvesinde bembeyaz bir tatil düşlüyorsanız aradığınız yer tam da burası.

PALANDÖKEN/ERZURUM

UPUZUN VE DİK PİSTLERİN HEYECANI PALANDÖKEN’DE

Palandöken Dağları eteklerindeki kayak merkezinde sezon, kasımda başlayıp nisanda sona eriyor. New York Times, çok uzun ve dik kayak pistlerine sahip Palandöken’i dünyanın en iyi 40 kayak merkezi arasında 18. sırada gösteriyor. Slalom ve büyük slalom yarışmaları için Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından tescil edilmiş iki pistin yanı sıra 14 farklı pistte aynı anda yaklaşık 14 bin kişi kayak yapabiliyor. Tercihiniz konforlu ve lüks bir otel olacaksa önerilerimiz, Sway Hotels, Polat Erzurum Resort Otel, Dedeman Palandöken Hotel, Palan Ski ve Dedeman Ski Lodge olacak.