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Esrarengiz kokudan etkilenenlerin sayısı 17’ye yükseldi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde atık toplama alanında esrarengiz kokudan etkilenenlerin sayısı 17’ye yükseldi

20 Şubat 2019, Çarşamba 22:58 Son Güncelleme:
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Esrarengiz kokudan etkilenenlerin sayısı 17’ye yükseldi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi Atık Toplama Merkezi'nde kötü koku ihbarları üzerine Çevre Şehirclik İl Müdürlüğü, itfaiye ile AFAD ekipleri bölgeye sevk edilerek kötü kokuların geldiği alanda incelemelerde bulundu.

Kötü ve keskin kokuların olduğu belirlenen çevrede kokulardan etkilenen 3’ü çocuk 14'ü yetişkin olmak üzere toplamda 17 kişi Çerkezköy Devlet Hastanesi ile Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

TEKİRDAĞ (İHA)

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