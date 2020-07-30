Kaynağından üniversite bilgisi

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) yeni yayınladığı ‘Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu 2019’ raporunda, Türkiye’deki 172 üniversitenin 2018 yılı verileri doğrultusunda genel bir değerlendirilmesi yer alıyor. Rapora göre, bölüm veya programlardaki doluluk oranının yüzde 100 olduğu 8 devlet üniversitesi şunlar:

Abdullah Gül Üniversitesi Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi Gebze Teknik Üniversitesi İstanbul Medeniyet Üniversitesi İstanbul Üniversitesi İzmir Demokrasi Üniversitesi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Öğrencilerden üniversitelere not

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAR) tarafından yapılan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA ) 2020 sonuçları da üniversitelerle ilgili önemli bilgiler veriyor. Araştırmaya 125’i devlet, 67’si vakıf olmak üzere 192 üniversitede öğrenim gören 39 bin 386 öğrenci katıldı. Araştırma kapsamında ‘Öğrenim Deneyiminin Tatminkarlığı’, ‘Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu’, ‘Akademik Destek ve İlgi’, ‘Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet’, ‘Öğrenme İmkan ve Kaynaklarının Zenginliği’ ve ‘Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği’ olmak üzere 6 alanda öğrencilerin memnuniyetleri araştırıldı. Sıralamada üniversitelere A+, A, B, C, D ve FF gibi notlar verildi. En yüksek memnuniyet oranına sahip üniversitelere A+, en düşük olanlara ise FF notu verildi. Araştırmaya dahil olan 192 üniversiteden ‘Genel Memnuniyet’ sıralamasında A+ ile derecelendirilen 4 devlet, 7 vakıf üniversitesi olmak üzere sadece 11 üniversite bulunuyor. A ile derecelendirilen 6 vakıf ve 9 da devlet olmak üzere 16 üniversite var.

Türkiye üniversite memnuniyet araştırması

A+ Üniversiteler.......................Memnuniyet Puanı

1-Sabancı Üniversitesi...................................542

2-Özyeğin Üniversitesi..................................536

3-İ. D.Bilkent Üniversitesi.............................532

4-Koç Üniversitesi............................................527

5-Abdullah Gül Üniversitesi........................525

6-MEF Üniversitesi..........................................523

7-Acıbadem Üniversitesi..............................522

8-Boğaziçi Üniversitesi..................................521

9-İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü.......514

10-Gebze Teknik Üniversitesi.....................513

11-Piri Reis Üniversitesi.................................513

Dünya sıralamaları

YÖK raporuna göre, QS Dünya Üniversite Sıralaması’ndaki en başarılı Türk üniversiteleri sırayla, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Koç Üniversitesi Sabancı Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi. Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması’nda (ARWU) ise İstanbul Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi bulunuyor.