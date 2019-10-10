Kaynak gözlük modası devam ediyor

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Kaynak gözlük, sosyal medyada ilk ortaya çıktığından beri herkesin dilinde. Takıldığı zaman adeta bir 'robocop' gibi görünmenizi sağlayan bu gözlüğe, 'kaynakçı gözlüğü' adını sosyal medya kullanıcıları taktı.

Modaya geç ayak uydurdu

Hande Acar önceki gün Zorlu AVM’de yüzünün yarısını kaplayan gözlükleriyle dikkat çekti. Ama bu modayı yakalamakta biraz geç kalmıştı.

Çünkü sosyal medyanın ‘kaynak gözlükleri’ adını taktığı bu modeli 2013’te Eda Taşpınar Bodrum plajlarında kullandı.

2015 yılında da Bülent Ersoy, bir cenazeye bu gözlüklerle gitmişti.

Kaynak gözlüklerin fiyatı yaklaşık 3 bin TL.