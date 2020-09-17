Kayra ismi ülkemizde çok nadirkullanılan isimler arasında yer alır. genellikle kayra ismi ülkemizde kız ismi olarak bilinse de erkeklere de verilen isimlerden biridir. Kayra ismi kız mı erkeklere mi daha uygundur sorusunun cevabı sıkça araştırılmaktadır. Kayra isminin anlamı nedir? Kayra ismi ne anlama gelir sorusunu soranlara işte cevabı...

Kayra isminin anlamı nedir?

Kayra ismi ne anlama gelir?

Yüksek büyük tutulan ya da sayılan birinden gelen iyilik lütuf, ihsan atıfet, inayet demektir. Tanrı’nın insana iyilik getirici, kurtarıcı ilişkisi için kullanılan, özellikle dinsel bir kavram. Tanrı’nın insanı koruyuculuğu ve esirgeyiciliği. Hıristiyanlığın temel kavramı: Tanrı’nın insanı sevgi dolu düşünüşü için kullanılan kavram. // Felsefe tarihinde Augustinus’ten beri Kayra ve özgürlük arasındaki ilişki sorusu önem kazanmıştır. Skolastikte bu soru doğanın Kayra yoluyla yetkinleşmesi öğretisiyle yanıtlandırılıyordu. Luther’de ise “Herşeye gücü yeten Tanrı” düşüncesiyle bu sorun sonuna değin götürüldü. Çağımızda, N. Hartmann’da ise bu soru tam ters doğrultuda yanıtlanıyor: “Bir sorumluluğun, bir özgürlüğün olabilmesi için Tanrı var olmamalıdır.”

Kayra isminin kökeni: Türkçe

Kayra ismi erkeklerde mi kızlarda mı kullanılır?

Kayra ismi unisx bir isimdir. Hem erkeklerde hem de kızlarda kullanılabilir.

Kayra isminin karekter özellikleri nelerdir?

Karakterinizin en belirgin özelliği duygusallık. Hayatınıza duygularınızla yön veriyorsunuz. Önemli kararlar alırken bile mantığınızla değil, duygularınızla hareket ediyorsunuz. Bu nedenle de kimi zaman üzülüyorsunuz. Ancak sezgileriniz güçlü olduğu için çoğunlukla doğru kararlar alıyorsunuz. Hayatınızın temelinin "sevgi" olduğuna inanıyorsunuz. Felsefeniz "sevmek ve sevilmek". "Kimseden nefret etmemek" başlıca kuralınız. Sevginizi olabildiğince çok insana vermek istiyorsunuz. İnsanlar da sizi seviyor. Duygusallığınız iş yaşamınızı da oldukça etkiliyor. Sevmediğiniz ve insanlığa yararlı olamadığınızı düşündüğünüz işlerde çalışmak istemiyorsunuz. Karşı cinste aradığınız özellikler ise "sonsuz aşk ve sadakat"

Kayra isminin anlamı, dört farklı şekilde tanımlanmıştır.

Yüksek ve büyük sayılan birinden gelen bir iyilik anlamı taşır. Aynı zamanda seven ve sevişen anlamına gelmektedir.

Kayranın Felsefe alanındaki kelime anlamı nedir?

Tanrı'nın insana iyilik getirici, kurtarıcı ilişkisi için kullanılan, özellikle dinsel bir kavram. Tanrı'nın insanı koruyuculuğu ve esirgeyiciliği. Hıristiyanlığın temel kavramı: Tanrı'nın insanı sevgi dolu düşünüşü için kullanılan kavram. // Felsefe tarihinde Augustinus'ten beri kayra ve özgürlük arasındaki ilişki sorusu önem kazanmıştır. Skolastikte bu soru doğanın kayra yoluyla yetkinleşmesi öğretisiyle yanıtlandırılıyordu. Luther'de ise "Herşeye gücü yeten Tanrı" düşüncesiyle bu sorun sonuna değin götürüldü. Çağımızda, N. Hartmann'da ise bu soru tam ters doğrultuda yanıtlanıyor: "Bir sorumluluğun, bir özgürlüğün olabilmesi için Tanrı var olmamalıdır."







