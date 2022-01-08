Kapadokya-Kültepe-Koramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Koramaz Vadisinde yaptığı çalışmalarda Andon mevkiinde Akkavak ağacı tespit etti. Tarihi yaklaşık 300 yıla dayanan, genişliği 4 metre, tepe çapı ise 16,5 metre belirlenen Akkavak Ağacının korunması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne başvuru yapıldı. Ağaç hakkında bilgi veren Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy, "Yaptığımız çalışmalarda Büyük Bürüngüz Mahallesi Andon mevkiinde genişliği 4 metre olan geçmişi Osmanlı dönemine ait yaklaşık 300 yıllık ağaç tespit ettik. Akkavak olarak bilinen bu ağacın tescil edilip anıt ağaç olması için 21 Aralık 2021 ’de Kayseri Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne başvuru yaptık. Şu an korunma altında olmayan bu ağacın tescil edilip, anıt ağaç olmasını için girişimleri başlattık" diye konuştu.

Kapadokya-Kültepe-Koramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı Halit Erkiletlioğlu ise, Osmanlı dönemine ait 300 yıllık Akkavak ağacı tespit ettiklerini belirterek, "Belirlediğimiz ağacın anıt ağaç olarak tescili için dernek olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü´ne başvuru yaptık. Ağacın koruma altına alınmasını istiyoruz. Koramaz’ın gelişmesi ve turizmde ön plana çıkması için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

İHA