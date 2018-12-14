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Kayseri esnafı yasak dinlemedi! Gurbetçilere böyle satış yapıyorlar

Kayseri'de sucuk ve pastırma satışı yapan esnaf, ürünleri baklava ve lokum kutularına koyarak paketliyor. Bazı Avrupa ülkelerinde hayvansal ürünlerin gümrükten geçirilmesine izin verilmediğini belirten satıcılar, bu yöntemi uyguladıklarını söyledi

14 Aralık 2018, Cuma 14:19 Son Güncelleme:
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Kayseri esnafı yasak dinlemedi! Gurbetçilere böyle satış yapıyorlar

Memleketleri Kayseri’ye gelen gurbetçiler, yaşadıkları ülkelere dönmeden önce sucuk ve pastırma alışverişi yapmayı ihmal etmiyor. Gurbetçiler, gümrüklerden geçirilmesi yasak olan hayvansal ürünlerden sucuk ve pastırmaları yanlarında götürmek isteyince satıcılar da yöntem geliştirdi. Sucuk ve pastırma satışı yapan esnaf, ürünleri baklava ve lokum kutularına koyarak paketlemeye başladı. 

BAKLAVA KUTULARINA KOYUYORLAR

Kentteki sucuk ve pastırma satıcılarından biri, "Avrupa ülkelerinin bazıları et ve süt ürünleri konusunda çok hassasiyet gösterip işi veteriner belgesi istemeye kadar götürüyor. Bazıları ise gümrükte direkt olarak Türkiye’den getirilen sucuğumuzu ve pastırmamızı çöpe atıyor. Gurbetçi vatandaşlarımızın satın aldıkları pastırma ve sucuğu üzerinde baklava ve lokum fotoğrafı olan özel kutulara koyup vakumluyoruz. Et ürünlerinin yurt dışına götürülmesi yasak. Biz de bunun için gurbetçilerimize ve yakınlarını ziyarete gidenlere kolaylık olsun diye pastırmayı ve sucuğu baklav, lokum kutularına koyuyoruz. Böylece gurbetçilerimizin bu tatları yurt dışına taşımalarına kolaylık sağlıyoruz" diye konuştu.

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