Türkiye Kayseri 'kar' kenti beyaza bürüdü

Kayseri 'kar' kenti beyaza bürüdü

Türkiye

Kayseri 'kar' kenti beyaza bürüdü

Kayseri’de akşam saatlerinde etkili olan kar, kenti beyaza bürüdü.

15 Ocak 2022, Cumartesi 23:45 Son Güncelleme:
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Kayseri’de hava sıcaklığının düşmesiyle akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı, kent genelinde etkili oldu. Kar, kenti beyaza bürüdü. Cumhuriyet Meydanında bazı vatandaşlar kar yağışı sonrası fotoğraf çektirdi. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise yolda yürümekte zorlandı. Hava sıcaklığı kent merkezinde eksi 5 derece olarak ölçüldü.

DHA



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