Kayseri 'kar' kenti beyaza bürüdü

Kayseri’de hava sıcaklığının düşmesiyle akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı, kent genelinde etkili oldu. Kar, kenti beyaza bürüdü. Cumhuriyet Meydanında bazı vatandaşlar kar yağışı sonrası fotoğraf çektirdi. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise yolda yürümekte zorlandı. Hava sıcaklığı kent merkezinde eksi 5 derece olarak ölçüldü.

DHA







