Kayseri mantısı nasıl yapılır? MasterChef 5 Ekim Kayseri mantısı tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de yarışmacılar Kayseri mantısı tarifi yaptı. Ekran başında izleyen seyirciler ise Kayseri mantısı tarifi araştırıyor. Peki, Kayseri mantısı nasıl yapılır? Bir kaşığa kırk tane mantı sığdırabileceğiniz Kayseri mantısı tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
06 Ekim 2021, Çarşamba 17:50 Son Güncelleme:
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Bir kaşığa kırk adet mantının sığmasıyla adını duyurmuş olan Kayseri mantısı tarifi, evde yapılabilen bir tarif. Peki, Kayseri mantısı nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız Kayseri mantısı tarifi, hazırlanışı, gerekli malzemeler, yapılışı ve püf noktası...
KAYSERİ MANTISI TARİFİ
Kayseri mantısı malzemeler
- 1 yumurta
- 1 su bardağı ılık su
- 3 su bardağı un
- Tuz
İç malzeme için
- 200 gram kıyma
- 1 küçük boy soğan
- Karabiber
- Kırmızı pul biber
- Tuz
Üzeri için
- Sarımsaklı yoğurt
- 80 gram tereyağı
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- Nane
Öncelikle su, tuz ve yumurtayı bir kasede çırpın. Çırpma işlemi tamamlandığında üzerine un ekleyerek yoğurmaya başlayın. Hamurun kıvamı çok yumuşak olursa, azar azar un ekleyebilirsiniz. Üzerini örterek 30 dakika dinlendirin.
Harcı için kullanacağınız soğanı rendeleyin ve kıymaya ekleyin. Kıyma için tuz, pul biber ve karabiber ekleyin. İsteğe göre farklı baharatlar da ilave edilebilir. Hamuru unlanmış tezgahta açıp küçük küçük kareler kesin. İçlerini kıyma harcı ile doldurun, bohça şeklinde kapatın. O esnada tencerenin içerisine su ve tuz ekleyerek kaynatmaya başlayın. Hazırlanan mantıları kaynayan suda pişirin.
Üzeri için tereyağını eritip salçayı kavurun. Mantı tenceresine aktarıp 10 dakika daha pişirin. Servis tabağına alın. Üzerine sarımsaklı yoğurt, nane ve sumak ilave edebilirsiniz.