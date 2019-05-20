Kayseri merkezli FETÖ operasyonunda 16 tutuklama

Kayseri merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 16'sı tutuklandı

20 Mayıs 2019, Pazartesi 20:13
A A
Kayseri merkezli FETÖ operasyonunda 16 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki FETÖ mensuplarının deşifre edilmesi çalışmaları doğrultusunda 

Kayseri merkezli olarak Ankara, İstanbul, Balıkesir, Gaziantep, Manisa, Tunceli, Erzincan, Şırnak, Muş ve Van'da düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

16 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. 23 zanlıdan 16'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

KAYSERİ (İHA)

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...