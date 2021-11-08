Türkiye Kayseri-Niğde kara yolunda kaza! Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
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Kayseri-Niğde kara yolunda kaza! Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Türkiye

Kayseri-Niğde kara yolunda kaza! Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kayseri- Niğde kara yolunun Yeşilhisar ilçesi yakınlarında kaza oldu. Yolcu otobüsü ile Bayram Çakır yönetimindeki kamyonet çarpıştı. 1 ölü 12 yaralı var.

08 Kasım 2021, Pazartesi 12:35 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 11.00 sıralarında Kayseri- Niğde kara yolunun 70’inci kilometresi Yeşilhisar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 38 RH 147 plakalı yolcu otobüsü ile Bayram Çakır yönetimindeki 38 F 0108 plakalı kamyonet, yol çalışmasının yapıldığı bölgede kafa kafaya çarpıştı. Kazada 12 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı. Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne götürülen kamyonet sürücüsü Bayram Çakır, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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