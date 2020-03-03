Kayseri TOKİ kura sonuçları belli oluyor

TOKİ kura sonuçları için isim listesi ve canlı yayını bölgede yaşayan pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Kadir Has Kongre Merkezi ve Spor Merkezi'nde gerçekleşecek olan Kayseri TOKİ kura çekilişi, canlı yayın ile izlenebilecek. Bugün 550 konut için gerçekleşecek olan TOKİ kura çekilişi, yarın 700 konut ile devam edecek.

TOKİ kura çekilişi saat 11:00 itibari ile canlı olarak takip edilebilecek. Kayseri Kocasinan Karpuzatan'da inşa edilecek olan 550 sosyal konut, kura çekilişi ile sahibini bulacak. 385 adet 2+1, 165 adet 3+1 sosyal konutun sahibi, kura çekilişinin ardından E-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

Kura noter huzurunda yapılıyor

Konut seferberliği kapsamında, mevcut piyasa koşullarında konut sahibi olamayan dar ve orta gelirli vatandaşların uygun ödeme koşulları ile kira öder gibi taksitlerle konut sahibi olmaları amacıyla ürettiğimiz konutlara talep yüksek olduğundan satışların hakkaniyet çerçevesinde gerçekleştirilebilmesi amacıyla kura yöntemine başvurulmaktadır. Kura çekiminin yapılacağı yer ve tarih TOKİ tarafından ilan edilmekte, NOTER huzurunda yapılan “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” ile asil ve yedek listeler belirlenmektedir. Konut adedinden daha az başvuru olan projelerde ise kura çekilmeyerek tüm başvuru sahipleri konut alma hakkı kazanmaktadır. Kura çekimine gerek kalmaması halinde “konut belirleme hakkı” başvuru sırasına göre kullandırılıyor.

Kayseri TOKİ sonuçlarını e-devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz.

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