Kayseri Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak
Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü 9 öğretim üyesi alacağını açıkladı.
03 Kasım 2021, Çarşamba 17:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyeleri alınacaktır" açıklaması yapıldı.
BUNLARI DA OKUYUN