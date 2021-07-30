Türkiye Kayseri Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor

Kayseri Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor

Türkiye

Kayseri Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor

Kayseri Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 13 Ağustos 2021 olarak açıklandı.

30 Temmuz 2021, Cuma 17:28 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kayseri Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alımı yapacak. Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemiz birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde öğretim elemanları alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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