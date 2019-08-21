Kayseri Üniversitesi öğretim görevlisi başvurusu nasıl yapılır?
Kayseri Üniversitesi'ne 3 öğretim görevlisi alınacak. Başvurular bugün başladı ve son gün 4 Eylül olarak belirlendi. Peki, Kayseri Üniversitesi öğretim görevlisi başvurusu nasıl yapılır?
Kayseri Üniversitesi bugün ilan geçerek "Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 09/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde öğretim elemanları alınacaktır." diye belirtti.
İlanın ardından "Kayseri Üniversitesi öğretim görevlisi başvurusu nasıl yapılır?" sorusu yöneltilmeye başlandı.
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