Kayseri Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü bugün geçtiği ilanda "Üniversitemizin belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme Ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır." diye belirtti.

Yapılan duyuru ile birlikte istenilen belgeler ve şartlar araştırılmaya başlandı.