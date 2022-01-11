Türkiye Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Türkiye

Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.

11 Ocak 2022, Salı 16:57 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 inci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır"açıklaması yapıldı.

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