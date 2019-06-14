Kayseri Üniversitesi yüksek lisans başvuruları başladı! Kayseri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Yüksek Lisans Programına başvurular başladı. İşte Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne öğrenci kabul edecek anabilim dalları, kontenjanları, başvuru ve kesin kayıt şartları ile ilgili detaylar…