Kayseri Üniversitesi yüksek lisans başvuruları başladı!
Kayseri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Yüksek Lisans Programına başvurular başladı. İşte Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne öğrenci kabul edecek anabilim dalları, kontenjanları, başvuru ve kesin kayıt şartları ile ilgili detaylar…
Kayseri Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Lisansüstü (Yüksek Lisans) programlarına öğrenci alacak. Başvurular nasıl yapılır? İşte ilanın detayları…
Kayseri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz döneminde öğrenci alınacaktır. Adayların Kayseri Üniversitesi ve enstitü WEB sayfalarında belirtilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekiyor. Kayseri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne öğrenci kabul edecek anabilim dalları, kontenjanları, başvuru ve kesin kayıt şartları Kayseri Üniversitesi (http://kayseri.edu.tr) WEB sayfasından öğrenilebilir.