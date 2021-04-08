Kayseri yağlama nasıl yapılır? Tarifi, yapımı ve püf noktaları...

Şık sunumuyla gözleri doyuran, nefis tadıyla yiyenleri kendine hayran bırakan kayseri yağlama tarifi arıyor ve yağlama nasıl yapılır merak ediyorsanız haberimize göz atın.

Kayseri yağlama tarifi

Kayseri yağlama malzemeleri

- 400 gram kıyma

- 1 adet soğan

- 2 adet yeşil biber

- 1 adet iri domates

- 1 çorba kaşığı domates salçası

- Yarım demet maydanoz

- 3 yemek kaşığı sıvı yağ

- Karabiber

- Tuz

- 1 çay kaşığı kimyon

- Kırmızı toz biber

Yağlama üzeri için

- 1 su bardağı yoğurt

- 2 diş sarımsak

- Tuz

Yağlama hamuru için

- 3 su bardağı un

- 1 çay kaşığı yaş maya

- Tuz

- 1 su bardağı ılık su

Yağlama yapılışı

Derin bir kabın içerisine unu koyup ortasını açın. Orta kısmına tuz ve maya ekleyin. Ilık suyu yavaş yavaş ilave edip yoğurmaya başlayın. Hamur kulak memesi kıvamına gelinceye kadar yoğrulmaya devam edilir.Hamurun üzerine nemli bir bez örtüp 30 dakika mayalanmasını bekleyin.

İç harcı için soğan ve biberi ince ince kıyın. Yağ ilave ederek soteleyin, kıymayı koyun ve suyunu çekene kadar pişirin. Domatesi rendeleyin, eriyene kadar pişirin. İnce ince kıydığınız maydanozu, salçayı ve baharatları da ilave edin, hepsini 2 dakika daha pişirin.

Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler yapın ve tatlı tabağı büyüklüğünde açın. İşlemi tüm hamur bitene kadar devam ettirin, sonra iyi ısınmış tavada pişirin.

Pişen hamuru kendi büyüklüğünde bir tabağa yerleştirin. Üzerine hazırlanan harçtan tüm yüzeyini kaplayacak şekilde sürün. 5’er kat dizdikten sonra tüm malzeme bitene kadar işlemi devam ettirin.

Dizme işlemi bittikten sonra üzerine kırmızı biberli yağ gezdirin. Dilerseniz sarımsaklı yoğurdu da üzerine ekleyebilirsiniz veya sunum yaparken yanına koyup sarımsaklı yoğurda bandırıp yiyebilirsiniz.