Kayserinin en gözde yöresel lezzetlerinden biri olan Kayseri yağlaması tarifi oldukça sevilerek yenen bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için Kayseri yağlaması tarifi arıyor yada Kayseri yağlaması nasıl yapılır merak ediyorsanız "Kayseri yağlaması tarifi, Kayseri yağlaması nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

Kayseri yağlaması tarifi

Kayseri yağlaması malzemeleri

600 gram kıyma

4 adet yeşil biber

3 adet domates

2 adet kırmızı biber

2 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

1 kahve fincanı zeytinyağı

1 çay bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pulbiber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

Kayseri yağlaması hamuru için :

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

2 yemek kaşığı zeytinyağı

5 su bardağı un

Kayseri yağlaması üzeri için :

1 kase yoğurt

3 diş sarımsak

Kayseri yağlaması sosu için :

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı su

Kayseri yağlaması yapılışı

İlk olarak hamuru hazırlanır. Yoğurma kabına ılık suyu, sütü, tuzu, şekeri, yağı ve mayayı koyup iyice karıştırın. Sonra yavaş yavaş unu ilave edip yumuşak bir hamur elde edin. Üzerini kapatıp yarım saat mayalanmaya bırakın. Bu arada iç harcını hazırlayın. Soğanları rondo da çekip suyunu sıkın. Biberleri küçük küçük doğrayın yada robotta çekin. Domates ve sarımsağı da rondo da çekin. Büyük bir tavaya kıymayı koyun. Suyunu çekene dek pişirin. Sonra yağları ilave edip kavurun. Soğanı ilave edin. Biberleri ilave edip kavurmaya devam edin. Sonra salçayı ilave edin. En son domates ve sarımsağı ilave edip 5-6 dakika pişirin. Tuzunu ve baharatları ilave edin. Suyu ilave edip 1- 2 dakika daha pişirip altını kapatın. Mayalanan hamuru uzun rulo yapın. Önce ortadan ikiye kesin. Sonra her bir parçayı 6 ya kesin. Toplamda 12 adet beze olacak. Her bir bezeyi unlayarak servis tabağı büyüklüğünde açın. Açılan yufkaları tavada arkalı önlü pişirin. Pişen yufkaları bir bez üzerine serin. Büyük bir servis tabağına bir tane yufka koyun. Üzerine iç harçtan koyun. Sonra diğer yufkayı koyup tekrar harç koyun. Yufka ve harç bitene kadar üst üste koyma işlemine devam edin ve en üste harç koyarak bitirin. Hazırlana hamurları 4 eşit parçaya kesin. Yoğurda ezilmiş sarımsak ve tuz ilave edip karıştırın. Kayseri yağlamasının üzerine birer kaşık koyun. Kalan yoğurdu yanında servis yapın. Sos için tavaya yağları koyup eritin. Salçayı koyup biraz kavurun. En son suyunu ilave edip kapatın. Kayseri yağlamasının üzerine sostan gezdirin.