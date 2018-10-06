Kayseri'de 2 kaza: 3 ölü, 4 yaralı

Kayseri'nin Develi ve Yahyalı ilçelerinde meydana gelen 2 kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı

06 Ekim 2018, Cumartesi 17:33
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Develi-Yahyalı karayolu üzerinde bulunan Tombak Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 06 FHV 86 plakalı otomobil ile 14 AJ 746 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki otomobil içinde sıkışan yolcular, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Ambulanslarla hastaneye götürülen 6 kişiden 3'ü hayatını kaybetti, 3 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Yahyalı Yenice Mahallesi Çat mevkisinde meydana gelen kazada ise, 38 SY 761 plakalı Lokman Yalçın yönetimindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazadan yaralanan Yalçın, Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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