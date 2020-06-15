Türkiye Kayseri'de 6 apartman karantinaya alındı

Kayseri'de 6 apartman karantinaya alındı

Türkiye

Kayseri'de 6 apartman karantinaya alındı

Kayseri'de 6 apartman, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

15 Haziran 2020, Pazartesi 18:49 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, merkez Kocasinan ilçesi Yenidoğan mahallesinde oturan bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle 5 blokta 14 gün karantina uygulanmasını kararlaştırdı. Ekipler, karar üzerine sokakta önlem alarak, güvenlik şeridi çekti.

Apartman sakinlerinin ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak.

Öte yandan, Melikgazi ilçesi Mimsin bölgesinde bulunan bir apartmanın da Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı öğrenildi.

AA


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