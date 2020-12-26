Kayseri’de aynı gün 2 artçı deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Entitüsü’nün yayımladığı deprem verilerine göre, sabah saat 05.20 sıralarında Sarıoğlan ilçesinde 2.2 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi. Yine son verilere göre ise saat 22.05 sıralarında Develi ilçesine bağlı Küçükkünye Köyü’nde de 2.4 büyüklüğünde artçı bir deprem daha meydana geldi.

Artçı depremlerde herhangi bir can kaybı ve maddi hasar meydana gelmedi.

İHA



