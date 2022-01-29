Türkiye Kayseri'de buzlanan kaldırımlara halılı çözüm!

Kayseri'de buzlanan kaldırımlara halılı çözüm!

Türkiye

Kayseri'de buzlanan kaldırımlara halılı çözüm!

KAYSERİ'de, hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düşmesiyle buzlanan kaldırımlara, yürüyenlerin kayıp, düşmemesi için kaydırmaz halılar serildi.

29 Ocak 2022, Cumartesi 12:05 Son Güncelleme:
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Kar yağışı, tüm yurtta olduğu gibi Kayseri'de de etkili oldu. Kentte kar yağışıyla hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle kaldırımlar da buzlandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yürüyenlerin kayıp, düşmemesi için kaldırımlara kaydırmaz halılar serildi. Kentin en işlek noktalarından Millet ve Bankalar caddeleri ile Kazancılar Çarşısı'nın kaldırımlarına kaydırmaz halılar, vidalarla monte edildi. Halıların kış süresince kaldırımlarda kalacağı belirtildi. 

Yasin DALKILIÇ / DHA


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