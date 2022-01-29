Kar yağışı, tüm yurtta olduğu gibi Kayseri'de de etkili oldu. Kentte kar yağışıyla hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle kaldırımlar da buzlandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yürüyenlerin kayıp, düşmemesi için kaldırımlara kaydırmaz halılar serildi. Kentin en işlek noktalarından Millet ve Bankalar caddeleri ile Kazancılar Çarşısı'nın kaldırımlarına kaydırmaz halılar, vidalarla monte edildi. Halıların kış süresince kaldırımlarda kalacağı belirtildi.

Yasin DALKILIÇ / DHA







