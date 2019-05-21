Kayseri’de DEAŞ operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütü içerisinde eylemsel faaliyetler yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen S.E.Ç, Y.Ç, S.Ç, R.A, M.A.H, A.E.A, M.S.E, A.S.A, Y.E.A. ve B.A. gözaltına alındı. Irak ve Suriye uyruklu şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA