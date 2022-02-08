Türkiye Kayseri'de DEAŞ operasyonu! 5 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de DEAŞ operasyonu! 5 kişi gözaltına alındı

Türkiye

Kayseri'de DEAŞ operasyonu! 5 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen 5 Suriye ve Irak uyruklu, gözaltına alındı.

08 Şubat 2022, Salı 17:26 Son Güncelleme:
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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde terör örgütü DEAŞ üyelerini yakalamak için çalışma yaptı.


Ekipler, Suriye ve Irak uyruklu A.S., S.S., M.B., M.E. ve M.F.'nin örgüt üyesi olduğunu tespit etti.

Melikgazi ve Talas ilçelerinde, belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.  

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