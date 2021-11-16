Türkiye Kayseri'de dehşet! Tartıştığı kızını bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de dehşet! Tartıştığı kızını bıçaklayarak öldürdü

Türkiye

Kayseri'de dehşet! Tartıştığı kızını bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de, Basri Karakulak (65), henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kızı Şahinder Karakulak'ı (40) bıçaklayarak öldürdü.

16 Kasım 2021, Salı 01:50 Son Güncelleme:
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Olay, akşam saatlerinde Talas ilçesi Tablakaya Mahallesinde meydana geldi. Basri Karakulak, kızı Şahinder Karakulak ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.



Polis olayla ilgili inceleme başlattı

Basri Karakulak, mutfaktan aldığı bıçakla 2 çocuk annesi kızını vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Yardım çığlıklarını duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Şahinder Karakulak'ın öldüğünü belirledi.

Cinayet zanlısı baba ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahinder Karakulak'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ (DHA)

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