Türkiye Kayseri'de ele geçirildi! Şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'de ele geçirildi! Şüpheli gözaltına alındı

Türkiye

Kayseri'de ele geçirildi! Şüpheli gözaltına alındı

Kayseri’de üzerinden Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 76 gümüş ve bronz sikke ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

05 Ağustos 2021, Perşembe 19:12 Son Güncelleme:
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapanların tespitine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda jandarma ekipleri, Tacettin Veli Mahallesi’ndeki otoparkta, durumundan şüphelenilen G.B’nin üzerinde Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 76 gümüş ve bronz sikke ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA

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