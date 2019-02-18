Kayseri’de FETÖ operasyonu: 10 kişi gözaltına alındı
Kayseri'de polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı
Kayseri'de polis, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen kişilere yönelik eşzamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, örgütün kriptolu iletişim programı ByLock’u kullandıkları belirlenen ev kadını, işçi ve çeşitli meslek gruplarından toplam 10 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
DHA