Türkiye Kayseri'de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Kayseri'de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Türkiye

Kayseri'de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Kayseri'de, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 15'i gözaltına alındı.

06 Nisan 2021, Salı 10:35 Son Güncelleme:
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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'mahrem imam'ları tarafından kontörlü ve sabit hatlardan ardışık arandıkları ve örgüt içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen, aralarında muvazzaf ve ihraç edilmiş askeri personelin bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheliden 15'i, yakalanarak, gözaltına alındı. 5 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürdürülüyor. 

DHA


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