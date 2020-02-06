Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle Aladağlar'dan gelen sel suları, dere yataklarının taşmasına neden oldu. Ulupınar Mahallesi ve Kapuzbaşı Mahallesi arasında kalan bazı yerleşim yerleri sular altına kaldı. Mahalle yolları ile bazı işletmeler, evlerin bahçeleri, kameriyeler taşkınlar nedeniyle çamur, kum ve dağdan gelen kaya parçalarıyla doldu. Yahyalı Belediyesi ekipleri sele iş makineleriyle müdahale etti.

''Büyük bir afet yaşanabilirdi''

Mahalle sakinlerinden Ali Gülfişan, ilçede zaman zaman su taşkınları yaşandığını belirterek, "Sağanak 3 saat etkili oldu ve pansiyonumun bir bölümü selden zarar gördü. Eğer yağış biraz daha devam etseydi büyük bir afet yaşanabilirdi." dedi.

Jandarma ve kaymakamlık ekipleri de ilçede güvenlik tedbiri aldı.

AA