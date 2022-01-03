Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesi'nde meydana gelen olayda sokak ortasında iki grup arasında kavga çıktı.

Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada başından silahla vurulan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 1 kişi de tedavi altına alındı.









Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı olay yerindeki incelemeler devam ediyor.