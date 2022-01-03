Türkiye Kayseri'de sokak ortasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var...

Kayseri'de sokak ortasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var...

Türkiye

Kayseri'de sokak ortasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var...

Kayseri'de sokak ortasında iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişinin de yaralandığı açıklandı.

03 Ocak 2022, Pazartesi 16:33 Son Güncelleme:
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesi'nde meydana gelen olayda sokak ortasında iki grup arasında kavga çıktı.

Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada başından silahla vurulan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 1 kişi de tedavi altına alındı.



Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı olay yerindeki incelemeler devam ediyor.

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