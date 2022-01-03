Kayseri'de sokak ortasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var...
Kayseri'de sokak ortasında iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişinin de yaralandığı açıklandı.
03 Ocak 2022, Pazartesi 16:33 Son Güncelleme:
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesi'nde meydana gelen olayda sokak ortasında iki grup arasında kavga çıktı.
Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada başından silahla vurulan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 1 kişi de tedavi altına alındı.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı olay yerindeki incelemeler devam ediyor.
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