Türkiye Kayseri'de umre dönüşü koronavirüs hareketliliği

Kayseri'de umre dönüşü koronavirüs hareketliliği

Türkiye

Kayseri'de umre dönüşü koronavirüs hareketliliği

Kayseri'de umreden dönen bir kişide öksürük ve solunum sıkıntısı görülmesi üzerine yolcu tedbir amaçlı gözlem altına alındı.

05 Mart 2020, Perşembe 15:18 Son Güncelleme:
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Kayseri'de, umreden dönen ve öksürük ile solunum sıkıntısı şikayetleri bulunan N.Y. (60) adlı kadın, koronavirüs şüphesiyle Kayseri Şehir Hastanesi'nde gözlem altına alındı.

Kayseri Erkilet Havalimanı'nda, corona virüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında, umreden dönen 250 kişi kontrolden geçirildi. Kontrol sırasında, 5 yolcuda yüksek ateş, N.Y. adlı kadında ise öksürük ve solunum sıkıntısı tespit edildi. Bunun üzerine havaalimanına 2 ambulans ile özel kıyafetli 6 sağlık çalışanı sevk edildi. Dış Hatlar'a gelen enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından muayene edilen 6 kişiden 5'inin kente girişine izin verilirken, N.Y. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürüldü. N.Y., corona virüs şüphesiyle, tedbir amaçlı izolasyonlu odada gözlem altına alındı.

Öte yandan, havalimanı çalışanları ile taksi sürücülerinin maske taktığı görüldü.

DHA

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