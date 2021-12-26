Türkiye Kayseri'den çok acı haber! Kuzenler feci şekilde can verdi

Kayseri'den çok acı haber! Kuzenler feci şekilde can verdi

Türkiye

Kayseri'den çok acı haber! Kuzenler feci şekilde can verdi

Kayseri'de 11 katlı binanın 7'nci katından düşen ve kuzen oldukları belirtilen İrem Su Pezük (11) ile Zehra Gül Pezük (10) hayatını kaybetti.

26 Aralık 2021, Pazar 18:37 Son Güncelleme:
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Olay, saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesi, Turgutreis Mahallesi, Lale Caddesi'ndeki 11 katlı binada meydana geldi. Kuzen oldukları belirtilen İrem Su Pezük ile Zehra Gül Pezük, 7'nci kattaki evin penceresinden bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü.



Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan 2 kuzeni Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. 2 kuzen, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Olcay DÜZGÜN-Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ(DHA)

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