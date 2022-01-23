Futbol Kayserispor 6 maç sonra kaybetti

Kayserispor 6 maç sonra kaybetti

Futbol

Kayserispor 6 maç sonra kaybetti

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'de 6 maç sonra mağlup oldu.

23 Ocak 2022, Pazar 18:22 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor haftalar sonra mağlup oldu. Ligde son olarak deplasmanda oynadığı Beşiktaş maçını 4-2 kaybeden Kayserispor bu maçtan sonra oynadığı 6 maçta 3 galibiyet 3 beraberlik elde etti.

Kayserispor, 6 haftalık yenilmezlik serisinde Sivasspor, Altay ve Başakşehir’i mağlup ederek puanları hanesine yazdırırken Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor ile de berabere kaldı.

6 maçta 12 puan çıkaran sarı kırmızılılar, son oynadığı Kasımpaşa maçını 3-1 kaybederek yenilmezlik serisine nokta koydu.

KAYSERİ (İHA)

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