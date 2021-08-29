Kayserispor Başakşehir'i deplasmanda tek golle geçti
Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Başakşehir yine mağlubiyeti tattı. 3 haftada 3 yenilgi alan Başakşehir, Kayserispor'a kendi evinde tek golle yenildi.
29 Ağustos 2021, Pazar 10:48 Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Günün 19.15'te başlayan karşılaşmasında Medipol Başakşehir sahasında Kayserispor'u konuk etti. İlk iki maçından puan çıkartamayan Aykut Kocaman'ın öğrencileri, Kayserispor karşısında da sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
Başakşehir 4. hafta Göztepe deplasmanına konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
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