Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Günün 19.15'te başlayan karşılaşmasında Medipol Başakşehir sahasında Kayserispor'u konuk etti. İlk iki maçından puan çıkartamayan Aykut Kocaman'ın öğrencileri, Kayserispor karşısında da sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Başakşehir 4. hafta Göztepe deplasmanına konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.