Futbol Kayserispor Başakşehir'i deplasmanda tek golle geçti

Kayserispor Başakşehir'i deplasmanda tek golle geçti

Futbol

Kayserispor Başakşehir'i deplasmanda tek golle geçti

Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Başakşehir yine mağlubiyeti tattı. 3 haftada 3 yenilgi alan Başakşehir, Kayserispor'a kendi evinde tek golle yenildi.

29 Ağustos 2021, Pazar 10:48 Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Günün 19.15'te başlayan karşılaşmasında Medipol Başakşehir sahasında Kayserispor'u konuk etti. İlk iki maçından puan çıkartamayan Aykut Kocaman'ın öğrencileri, Kayserispor karşısında da sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Başakşehir 4. hafta Göztepe deplasmanına konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

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