Kayserispor, Bayram Bektaş'la 3 yıllığına anlaştı
Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Kayserispor, Bayram Bektaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
10 Ağustos 2020, Pazartesi 13:00 Son Güncelleme:
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Robert Prosinecki ile yollarını ayıran ve bir süredir teknik adam arayışlarını sürdüren Kayserispor, genç teknik adam Bayram Bektaş'ta karar kıldı. Bu sezon Süper Lig'de daha üst sıraları hedefleyen Kayserispor, Bayram Bektaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kayserispor'un Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde:
Başkanımız Sayın Berna Gözbaşı'nın da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde Bayram Bektaş kendisini 3 yıllığına Kayserispor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.
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