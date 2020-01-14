Kayserispor ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı

26'ncı dakikada sağ kanattan ceza sahası içine yapılan ortaya Emre Demir kafa ile vurdu. Şut üstten auta gitti. 33'üncü dakikada sağ açıktan Hasan Hüseyin'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde olan Lopes topu ağlara yolladı ancak gol VAR incelemesi sonucu ofsayt nedeniyle iptal edildi. 39'uncu dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hasan Hüseyin'in kaleye çektiği şut üstten auta gitti.

55'inci dakikada kendi yarı sahasında topla buluşan Hasan Hüseyin topla ilerleyerek Kravets'e ara pası verdi. Topla ilerleyen Kravets'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Harun topu kornere çeldi.

77'nci dakikada Alper sol açıkta topla buluşarak kaleye şut çekti. Kaleci Lung'un çeldiği topa vuruşunu yapan Ferdi topu yandan auta yolladı.

Müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.

SARI KARTLAR: Hasan (Hes Kablo Kayserispor) - Tolgay, Deniz (Fenerbahçe)

DHA