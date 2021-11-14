Futbol Kayserispor ile Sivasspor hazırlık maçında berabere kaldı

Kayserispor ile Sivasspor hazırlık maçında berabere kaldı

Futbol

Kayserispor ile Sivasspor hazırlık maçında berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan hazırlık maçı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

14 Kasım 2021, Pazar 23:04 Son Güncelleme:
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Milli maç nedeniyle lige verilen arada Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor hazırlık maçı oynadı.

Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Kayserispor'un golünü 9'uncu dakikada Carlos Mane atarken, Sivasspor'un golünü ise 65'inci dakikada Fredrik Ulvestad kaydetti.

İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA)

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