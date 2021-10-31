Kayserispor - Karagümrük maç sonucu: 2-1

Kayserispor'la Fatih Karagümürük Süper Lig 'de 11. hafta maçında karşı karşıya geldi. Fatih Karagümrük 1-0 öne geçtiği maçta rakibine 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi takım 4 haftalık aranın ardından 3 puana uzanan taraf oldu.

Karagümrük'ün golünü 23. dakikada Bertolacci aterken, Kayserispor'un golleri 73. dakikada Gavranovic ve 90+3. dakikada Mame Thiam kaydetti.

Ev sahibi takımda Onur Bulut 88. dakikada, konuk ekipte ise Derrick Luckassen 61. dakikada kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.