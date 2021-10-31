Futbol Kayserispor - Karagümrük maç sonucu: 2-1

Kayserispor - Karagümrük maç sonucu: 2-1

Futbol

Kayserispor - Karagümrük maç sonucu: 2-1

Süper Lig'de 11. hafta maçında Kayserispor'la Fatih Karagümrük karşı kaşıya geldi. Konuk ekip Bertolacci 23. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. 73'te Gavranovic skoru 1-1'e getirdi. Kayserispor Mame Thiam'ın golü ile durumu 2-1 yaptı. Maçta başka gol olmayınca Kayserispor 4 hafta sonra sahadan 3 puanla ayrıldı.

31 Ekim 2021, Pazar 17:38 Son Güncelleme:
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 Kayserispor'la Fatih Karagümürük Süper Lig 'de 11. hafta maçında karşı karşıya geldi. Fatih Karagümrük 1-0 öne geçtiği maçta rakibine 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi takım 4 haftalık aranın ardından 3 puana uzanan taraf oldu.

Karagümrük'ün golünü 23. dakikada Bertolacci aterken, Kayserispor'un golleri 73. dakikada Gavranovic ve 90+3. dakikada Mame Thiam kaydetti.

Ev sahibi takımda Onur Bulut 88. dakikada, konuk ekipte ise Derrick Luckassen 61. dakikada kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı. 

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