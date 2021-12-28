Futbol Kayserispor Karagümrük'ten Andrea Bertolacci'yi transfer etti

Kayserispor Karagümrük'ten Andrea Bertolacci'yi transfer etti

Futbol

Kayserispor Karagümrük'ten Andrea Bertolacci'yi transfer etti

Fatih Karagümrük'te Andrea Bertolacci Kayserispor'a transfer oldu. Kayserispor, İtalyan orta sahayla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

28 Aralık 2021, Salı 15:05 Son Güncelleme:
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Süper Lig ekibi Kayserispor'dan devre arası transfer dönemi başlamadan önce sürpriz bir transfer geldi.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Kayseri ekibi, Karagümrük forması giyen Andrea Bertolacci ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

30 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu, bu sezon 15 maçta 7 gol, 1 asistle toplam 8 gole direkt katkı yapmıştı.

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