Kayserispor Karagümrük'ten Andrea Bertolacci'yi transfer etti
Fatih Karagümrük'te Andrea Bertolacci Kayserispor'a transfer oldu. Kayserispor, İtalyan orta sahayla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
28 Aralık 2021, Salı 15:05 Son Güncelleme:
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Süper Lig ekibi Kayserispor'dan devre arası transfer dönemi başlamadan önce sürpriz bir transfer geldi.
Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Kayseri ekibi, Karagümrük forması giyen Andrea Bertolacci ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
30 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu, bu sezon 15 maçta 7 gol, 1 asistle toplam 8 gole direkt katkı yapmıştı.