Kayserispor maçı sonrası Fenerbahçe taraftarından istifa çağrısı

Fenerbahçe, bu beraberliğin ardından lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde 20 puanda kaldı. Fenerbahçeli taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti.

Kayserispor'un 61. dakikada bulduğu 2. gol sonrası takımlarını alkışlarla protesto eden sarı-lacivertliler, konuk ekibin bazı ataklarında "Üç, üç, üç" şeklinde tempo tuttu.

Yönetim aleyhinde tezahüratlarda bulunan sarı-lacivertli taraftarlardan istifa sesleri yükseldi.

Fenerbahçeli taraftarlar, maçın son bölümünde ve maçtan sonra olmak üzere uzun süre "Yönetim istifa" şeklinde bağırdı.

Ayrıca Fenerbahçeli taraftarlar maçın bitmesiyle eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratta bulundu.

Fenerbahçe taraftarı maç sonu Ali Koç’un arabasının önünü kesip istifa etmesini istedi. Ali Koç ile Fenerbahçe taraftarı arasında gerginlik yaşandı.



