Kayserispor Manuel Fernandes ile yollarını ayırdı
Kayserispor'da bir süredir takımdan uzak olan Manuel Fernandes'in sözleşmesi feshedildi. Teknik direktör Hikmet Karaman, Portekizli oyuncuyla yaşanan sorunlardan daha önce bahsetmişti.
23 Aralık 2021, Perşembe 13:44 Son Güncelleme:
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Geçen sezon başında kadroya katılan Manuel Fernandes geçtiğimiz ay disiplinsiz davranışları gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakılmıştı.
Fanatik'in özel haberine göre, Sezon sonuna kadar Sarı-Kırmızılılar'la kontratı bulunan yıldız futbolcuyla uzun süredir yapılan görüşmelerin ardından taraflar anlaştı. 35 yaşındaki futbolcunun geçmiş dönem alacaklarına karşılık kontratını feshettiği öğrenildi.
Sarı-Kırmızılılar'dan bonservisini alan tecrübeli oyuncunun, Kayseri'den ayrıldığı ve ülkesi Portekiz'e döndüğü kaydedildi.