Futbol Kayserispor Manuel Fernandes ile yollarını ayırdı

Kayserispor Manuel Fernandes ile yollarını ayırdı

Futbol

Kayserispor Manuel Fernandes ile yollarını ayırdı

Kayserispor'da bir süredir takımdan uzak olan Manuel Fernandes'in sözleşmesi feshedildi. Teknik direktör Hikmet Karaman, Portekizli oyuncuyla yaşanan sorunlardan daha önce bahsetmişti.

23 Aralık 2021, Perşembe 13:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Geçen sezon başında kadroya katılan Manuel Fernandes geçtiğimiz ay disiplinsiz davranışları gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakılmıştı.

Fanatik'in özel haberine göre, Sezon sonuna kadar Sarı-Kırmızılılar'la kontratı bulunan yıldız futbolcuyla uzun süredir yapılan görüşmelerin ardından taraflar anlaştı. 35 yaşındaki futbolcunun geçmiş dönem alacaklarına karşılık kontratını feshettiği öğrenildi.

Sarı-Kırmızılılar'dan bonservisini alan tecrübeli oyuncunun, Kayseri'den ayrıldığı ve ülkesi Portekiz'e döndüğü kaydedildi.

İlgili Haberler
Manuel Fernandes neden kadro dışı kaldı? Vukuatlarını Hikmet Karaman açıkladı


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 237 yumruk yedi bu hale geldi ama yıkılmadı! Kadın boksör tanınmaz halde