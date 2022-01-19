Kayserispor- Medipol Başakşehir Maç özeti ve sonucu
Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Yukatel Kayserispor, Medipol Başakşehir’i konuk etti. Müsabaka Kayserispor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
19 Ocak 2022, Çarşamba 20:30 Son Güncelleme:
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11. dakikada Serdar’ın sağ kanattan yaptığı ortada top kaleci Lung’un kucağında kaldı.
18. dakikada sol kanattan hareketlenen Yasir’in ortasında meşin yuvarlak ceza sahası içinde savunma tarafından uzaklaştırıldı.
29. dakikada sol kanattan topu süren Gökhan’ın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
43. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine gelen Emre’nin vuruşunda top dışarı çıktı
49. dakikada Deniz’in sol kanattan açtığı ortada topla buluşan Tolga’nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Lung’un kucağında kaldı.
59. dakikada savunma arkasından gelen pasta meşin yuvarlak ile buluşan Deniz’in vuruşundaki top, savunma tarafından uzaklaştırıldı.
72. dakikada Mustafa’nın kullandığı serbest vuruştaki pası ceza sahası içinde değerlendiren Uğur, kalecinin üzerinden aşırtarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
79. dakikada sağ kanattan hareketlenen Onur’un pasında topla buluşan Mane, meşin yuvarlağı auta gönderdi.
Gol: Uğur (dk. 72) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Deniz, Tolga, Epureanu (Başakşehir), İbrahim, Abdulkadir (Kayserispor)
KAYSERİ (İHA)