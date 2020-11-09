Kayserispor, Samet Aybaba ile anlaştı

Kulüp basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tecrübeli teknik adamın yarın kente gelerek sözleşme imzalayacağını söyledi. Kayserispor'un başarısı için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Tokgöz, "Taraftarımızın içi rahat olsun. Hocamızla birlikte Kayserispor'u layık olduğu yere taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

AA







