Kayserispor, Samet Aybaba ile anlaştı
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktörlük görevi için Samet Aybaba ile anlaşmaya varıldı.
09 Kasım 2020, Pazartesi 22:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Kulüp basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tecrübeli teknik adamın yarın kente gelerek sözleşme imzalayacağını söyledi. Kayserispor'un başarısı için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Tokgöz, "Taraftarımızın içi rahat olsun. Hocamızla birlikte Kayserispor'u layık olduğu yere taşıyacağız." ifadelerini kullandı.
AA
;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN